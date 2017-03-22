Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



В администрации Псковского района чествовали Почетного гражданина Серафима Иванова

22.03.2017 17:08 ПЛН, Псков

В администрации Псковского района чествовали Почетного гражданина района Серафима Иванова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, по доброй традиции в большом зале администрации Псковского района собралось большое количество людей, чтобы в торжественной, праздничной обстановке поздравить с 85-летним юбилеем Заслуженного работника сельского хозяйства, Почетного гражданина Псковского района, кавалера многих государственных наград Серафима Иванова.
 
 
Он более 60 лет отработал в колхозе «Передовик» Псковского района, в том числе 49 лет его бессменным председателем. За заслуги перед Псковским районом в 2009 году Серафим Иванов был удостоен звания «Почетный гражданин Псковского района». 
 
 
Вниманию всех присутствующих был представлен фильм о Серафиме Иванове, специально снятый к этому знаменательному событию в его жизни.
 
 
После просмотра фильма со словами поздравления и пожеланиями здоровья и долголетия юбиляру выступили первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров, начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, ветеран сельскохозяйственного производства Александр Сичиокно и заместитель председателя СПК колхоз «Передовик» Владимир Никитин. 
 
 
Музыкальным подарком для Серафима Иванова и всех присутствующих стало выступление творческих коллективов и исполнителей Псковского районного центра культуры. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31