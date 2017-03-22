В администрации Псковского района чествовали Почетного гражданина Серафима Иванова

В администрации Псковского района чествовали Почетного гражданина района Серафима Иванова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, по доброй традиции в большом зале администрации Псковского района собралось большое количество людей, чтобы в торжественной, праздничной обстановке поздравить с 85-летним юбилеем Заслуженного работника сельского хозяйства, Почетного гражданина Псковского района, кавалера многих государственных наград Серафима Иванова.

Он более 60 лет отработал в колхозе «Передовик» Псковского района, в том числе 49 лет его бессменным председателем. За заслуги перед Псковским районом в 2009 году Серафим Иванов был удостоен звания «Почетный гражданин Псковского района».

Вниманию всех присутствующих был представлен фильм о Серафиме Иванове, специально снятый к этому знаменательному событию в его жизни.

После просмотра фильма со словами поздравления и пожеланиями здоровья и долголетия юбиляру выступили первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров, начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, ветеран сельскохозяйственного производства Александр Сичиокно и заместитель председателя СПК колхоз «Передовик» Владимир Никитин.

Музыкальным подарком для Серафима Иванова и всех присутствующих стало выступление творческих коллективов и исполнителей Псковского районного центра культуры.

Источник: Псковская Лента Новостей