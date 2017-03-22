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Губернатор поручил главам районов провести ревизию доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения

22.03.2017 16:45 ПЛН, Псков

Соблюдение органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения при проектировании и строительстве объектов капитального строительства стало одной из тем очередного совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов и городских округов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, мероприятие состоялось в среду, 22 марта, в поселке Плюсса.
 
Председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов разъяснил, что в полномочия органов местного самоуправления входит выдача разрешений на строительство. При этом с 1 января 2016 года уполномоченные органы обязаны проверять наличие в проектной документации мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного, коммунально-бытового назначения и объектам жилищного фонда. Речь идет о наличии пандусов, соответствующей ширины лестничных маршей, тактильных напольных указателей и других требований, обеспечивающих инвалидам равные условия для жизнедеятельности.
 
Однако при проведении надзорных мероприятий Госкомитет выявил, что в ряде районов Псковской области эти нормы учитываются не в полной мере.
 
Присутствующая на совещании депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова добавила, что в федеральном законе о защите инвалидов существует административная ответственность за уклонение от создания доступной для инвалидов среды. Она призвала Глав районов обращаться в местные сообщества инвалидов за консультациями и неукоснительно исполнять нормы закона. «Своим бездействием мы дискредитируем власть», - добавила она.
 
В свою очередь губернатор Андрей Турчак посоветовал главам муниципалитетов «начать с самих себя» и провести ревизию опорных объектов в районах: зданий администраций, больниц, поликлиник и других на предмет их соответствия требованиям, и составить карту объектов, которые должны быть оснащены должным образом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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