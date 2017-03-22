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Проводившие без согласования проверку в отношении бизнесмена в Невельском районе инспектор по пожарному надзору и эксперт Роспотребнадзора привлечены к ответственности

22.03.2017 16:54 ПЛН, Псков

По требованию Невельского межрайонного прокурора государственный инспектор по пожарному надзору и главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора привлечены к административной ответственности.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, мировым судьей судебного участка №41 Невельского района Псковской области рассмотрены административные дела в отношении государственного инспектора по пожарному надзору и главного специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора, возбужденные межрайонным прокурором.
 
По результатам проведения прокурорской проверки по обращению невельчанина установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» старшим инспектором по пожарному надзору и главным специалистом – экспертом отдела Управления Роспотребнадзора проводилась проверка в отношении индивидуального предпринимателя в отсутствие распоряжения (приказа) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), без согласования с органами прокуратуры.
 
Постановлениями мирового судьи должностные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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