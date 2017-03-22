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Невельчанина через суд пытаются заставить лечиться

22.03.2017 17:15 ПЛН, Псков

При поддержании государственного обвинения по уголовному делу межрайонным прокурором выявлено, что подсудимый состоит на учете в туберкулезном кабинете ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница», однако в настоящее время умышленно уклоняется от прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров в целях выявления и лечения туберкулеза.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проведенной общенадзорной проверки установлено, что гражданин действительно состоит на диспансерном учете в туберкулезном кабинете ГБУЗ «Невельская межрайонная больница» с ноября 2008 года.
 
С 2008 года по 2009 год он проходил лечение в тубдиспансере города Великие Луки, с июля 2009 продолжил лечение в Псковском областном противотуберкулезном диспансере, в который был госпитализирован по решению суда. Однако 2 сентября 2009 года лечение было прервано в связи с тем, что он самовольно покинул отделение, с 2013 года на контрольные обследования не является. На основании предоставленной информации ГБУЗ «Невельская МБ» он нуждается в контрольных обследованиях не реже 2-х раз в год.
 
По результатам проверки межрайонным прокурором в интересах неопределенного круга лиц 20 марта 2017 года в Невельский районный суд направлено исковое заявление об обязании невельчанина пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления либо лечения туберкулеза.

Источник: Псковская Лента Новостей



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