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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
Псковская областная универсальная научная библиотека объявила конкурс «Курорты Псковской области. История. Современность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, он пройдет в рамках проекта «Уроки занимательного краеведения».
Партнер конкурса выступает Псковский областной совет профсоюзов.
Конкурс будет проводиться с 1 апреля по 22 мая 2017 года с целью популяризации истории Псковской области, в том числе здравоохранения.
Принять участие в конкурсе могут все желающие от 14 лет и старше, предоставившие свои работы.
С условиями проведения конкурса и его итогами можно будет ознакомиться на сайте библиотеки: http://pskovlib.ru/news/21442/
Вопросы конкурса:
1. Какой курорт Псковской области называют жемчужиной Северо-Запада России.
2. С чьим именем связано открытие курорта «Хилово».
3. В каком году был открыт курорт «Хилово».
4. В каком году и кем впервые был сделан анализ хиловских источников.
5. Как называются источники курорта «Хилово».
6. К какой группе источников относятся хиловские источники.
7. Когда был открыт санаторий «Череха».
8. Назовите детские санатории, существовавшие на территории Псковской области.
9. Какое княжеское поместье стало санаторием.
10. В каком году был открыт санаторий «Голубые озера».
Ответы будет оценивать жюри в составе: председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова, писатель Владимир Клевцов, заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотеки Елена Киселева, профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.
Источник: Псковская Лента Новостей