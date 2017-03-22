Псковская областная библиотека и облсовпроф проводят конкурс «Курорты Псковской области. История. Современность»

Псковская областная универсальная научная библиотека объявила конкурс «Курорты Псковской области. История. Современность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, он пройдет в рамках проекта «Уроки занимательного краеведения».

Партнер конкурса выступает Псковский областной совет профсоюзов.

Конкурс будет проводиться с 1 апреля по 22 мая 2017 года с целью популяризации истории Псковской области, в том числе здравоохранения.

Принять участие в конкурсе могут все желающие от 14 лет и старше, предоставившие свои работы.

С условиями проведения конкурса и его итогами можно будет ознакомиться на сайте библиотеки: http://pskovlib.ru/news/21442/

Вопросы конкурса:

1. Какой курорт Псковской области называют жемчужиной Северо-Запада России.

2. С чьим именем связано открытие курорта «Хилово».

3. В каком году был открыт курорт «Хилово».

4. В каком году и кем впервые был сделан анализ хиловских источников.

5. Как называются источники курорта «Хилово».

6. К какой группе источников относятся хиловские источники.

7. Когда был открыт санаторий «Череха».

8. Назовите детские санатории, существовавшие на территории Псковской области.

9. Какое княжеское поместье стало санаторием.

10. В каком году был открыт санаторий «Голубые озера».

Ответы будет оценивать жюри в составе: председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова, писатель Владимир Клевцов, заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотеки Елена Киселева, профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

Источник: Псковская Лента Новостей