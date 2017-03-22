В СКР предупредили о вредоносных рассылках якобы от имени комитета

Московские следователи ищут неизвестных хакеров, распространявших вредоносную программу в сообщениях якобы от имени Следственного комитета (СКР), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главному следственному управлению СК России по Москве поручено провести процессуальную проверку по факту распространения спам-сообщений, в рамках которой будут приняты меры к установлению всех обстоятельств подобной рассылки и лиц, к ней причастных», - сказала С.Петренко «Интерфаксу».

Она отметила, что зараженные спам-сообщения якобы от имени подразделений СКР были направлены в среду неизвестными лицами в некоторые государственные учреждения и коммерческие организации.

«Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты», - сказала представитель ведомства.

По ее словам, в случае получения подобного сообщения его необходимо удалить во избежание заражения компьютера.

Источник: Псковская Лента Новостей