В СКР предупредили о вредоносных рассылках якобы от имени комитета

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
Московские следователи ищут неизвестных хакеров, распространявших вредоносную программу в сообщениях якобы от имени Следственного комитета (СКР), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Главному следственному управлению СК России по Москве поручено провести процессуальную проверку по факту распространения спам-сообщений, в рамках которой будут приняты меры к установлению всех обстоятельств подобной рассылки и лиц, к ней причастных», - сказала С.Петренко «Интерфаксу».
Она отметила, что зараженные спам-сообщения якобы от имени подразделений СКР были направлены в среду неизвестными лицами в некоторые государственные учреждения и коммерческие организации.
«Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты», - сказала представитель ведомства.
По ее словам, в случае получения подобного сообщения его необходимо удалить во избежание заражения компьютера.
Источник: Псковская Лента Новостей