Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



В СКР предупредили о вредоносных рассылках якобы от имени комитета

22.03.2017 18:04 ПЛН, Псков

Московские следователи ищут неизвестных хакеров, распространявших вредоносную программу в сообщениях якобы от имени Следственного комитета (СКР), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главному следственному управлению СК России по Москве поручено провести процессуальную проверку по факту распространения спам-сообщений, в рамках которой будут приняты меры к установлению всех обстоятельств подобной рассылки и лиц, к ней причастных», - сказала С.Петренко «Интерфаксу».

Она отметила, что зараженные спам-сообщения якобы от имени подразделений СКР были направлены в среду неизвестными лицами в некоторые государственные учреждения и коммерческие организации.

«Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты», - сказала представитель ведомства.

По ее словам, в случае получения подобного сообщения его необходимо удалить во избежание заражения компьютера.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31