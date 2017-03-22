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На назначение представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области претендуют пять человек

22.03.2017 19:46 ПЛН, Псков

В областное Собрание депутатов поступило пять заявлений от кандидатов на назначение представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Кандидатура Вячеслава Сурова - судьи в отставке с 40-летним стажем предложена областным советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Федерация шахмат Псковской области предложила кандидатуру Александра Лазарева, в послужном списке которого работа в уголовно-исполнительной системе Минюста России и многолетний стаж государственной гражданской службы.

Татьяна Синилова, ранее возглавлявшая Псковский городской суд, и юрист Неля Лебедева рекомендованы региональным отделением общественной организации «Ассоциация юристов России». Частное охранное предприятие «Областное агентство безопасности» предложило в качестве кандидатуры представителя общественности в квалификационной коллегии судей своего коллегу Владимира Гольдина, много лет служившего на разных должностях в подразделениях уголовного розыска УВД Псковской области.

По заключению юридической службы Собрания все представленные пакеты документов соответствуют требованиям законодательства.

Решение о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области будет принято депутатами тайным голосованием по каждой персоналии на предстоящей сессии регионального парламента.

Независимо от результатов голосования отбор кандидатов будет продолжен – в соответствии с требованиями регионального законодательства в состав квалификационной коллегии судей области входят семь представителей общественности, назначаемых областным Собранием сроком на 4 года.

Напомним, что кандидатуры на назначение представителями общественности рассматриваются областным Собранием по предложению общего собрания работников организаций, зарегистрированных на территории Псковской области, а также действующих и зарегистрированных на территории Псковской области общественных объединений.

Представителями общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование.

Запрет на представительство в квалификационной коллегии судей Псковской области  наложен на граждан, совершивших порочащие их поступки, в том числе ранее судимых. Также представителями общественности не могут быть руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокаты, нотариусы, а также граждане, замещающие государственные или муниципальные должности и должности государственной или муниципальной службы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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