На назначение представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области претендуют пять человек

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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
В областное Собрание депутатов поступило пять заявлений от кандидатов на назначение представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Кандидатура Вячеслава Сурова - судьи в отставке с 40-летним стажем предложена областным советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Федерация шахмат Псковской области предложила кандидатуру Александра Лазарева, в послужном списке которого работа в уголовно-исполнительной системе Минюста России и многолетний стаж государственной гражданской службы.
Татьяна Синилова, ранее возглавлявшая Псковский городской суд, и юрист Неля Лебедева рекомендованы региональным отделением общественной организации «Ассоциация юристов России». Частное охранное предприятие «Областное агентство безопасности» предложило в качестве кандидатуры представителя общественности в квалификационной коллегии судей своего коллегу Владимира Гольдина, много лет служившего на разных должностях в подразделениях уголовного розыска УВД Псковской области.
По заключению юридической службы Собрания все представленные пакеты документов соответствуют требованиям законодательства.
Решение о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области будет принято депутатами тайным голосованием по каждой персоналии на предстоящей сессии регионального парламента.
Независимо от результатов голосования отбор кандидатов будет продолжен – в соответствии с требованиями регионального законодательства в состав квалификационной коллегии судей области входят семь представителей общественности, назначаемых областным Собранием сроком на 4 года.
Напомним, что кандидатуры на назначение представителями общественности рассматриваются областным Собранием по предложению общего собрания работников организаций, зарегистрированных на территории Псковской области, а также действующих и зарегистрированных на территории Псковской области общественных объединений.
Представителями общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование.
Запрет на представительство в квалификационной коллегии судей Псковской области наложен на граждан, совершивших порочащие их поступки, в том числе ранее судимых. Также представителями общественности не могут быть руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокаты, нотариусы, а также граждане, замещающие государственные или муниципальные должности и должности государственной или муниципальной службы.
Источник: Псковская Лента Новостей