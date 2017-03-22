Участники профсоюзного собрания на ступенях ДКП обсудили реакцию властей на проблему индексации зарплат псковских бюджетников

22 марта в Пскове на ступенях Дома культуры профсоюзов состоялось собрание представителей профсоюзных организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, участники встречи обсудили не только ситуацию с отсутствием индексации должностных окладов работников бюджетной сферы при общем снижении их доходов, но и реакцию исполнительной власти на протесты псковских профсоюзов.

Заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Игорь Иванов напомнил присутствующим, что администрация Псковской области в очередной раз не согласовала проведение профсоюзной акции на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге из-за того, что на это место уже подала заявку другая общественная организация. «Когда я шел на собрание, то увидел, что там 4 человека занимаются физкультурой. Видимо, это более важное мероприятие, чем акция профсоюзов за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы», - заметил Игорь Иванов. Он также сообщил, что администрация области пыталась запретить проведение протестного мероприятия на ступенях ДКП, поэтому форму его проведения пришлось изменить, отказавшись по требованию правоохранительных органов от плакатов.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич заявил, что такая реакция власти на протестные акции псковских профсоюзов приносит обратный результат: запреты на проведение пикетов в центре Пскова привели к тому, что профсоюзные акции получили резонанс не только в местных, но и федеральных СМИ. Пришедший на встречу членов профсоюза депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») выразил поддержку и требованиям профсоюзов по индексации, и их протестной активности.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова поблагодарила участников собрания за то, что им уже на протяжении 1,5 месяцев удается поддерживать эту активность, причем не только в Пскове: на прошлой неделе пикеты прошли в Великих Луках, Острове, Порхове. «Мы ответственно готовы говорить, что зарплата работников бюджетной сферы в Псковской области снижается. Сегодня также были озвучены данные мониторинга зарплат муниципальных служащих в Российской Федерации, согласно которым Псковская область находится на последнем месте среди субъектов РФ, у нас зарплата муниципальных служащих самая низкая в стране», - сказала председатель облсовпрофа.

Ульяна Михайлова также заявила, что ни начавшийся переговорный процесс с органами исполнительной власти, ни запланированная на 6 апреля встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с профактивом не отменяют дальнейших протестных действий профсоюзов по ситуации с индексацией должностных окладов и фондов оплаты труда в бюджетной сфере. Председатель Псковского облсовпрофа не исключила, что если требования профсоюзной стороны не будут исполнены, то будет поднят вопрос о забастовке. «Это будет зависеть от решения наших товарищей в первичных профсоюзных организациях в конкретных трудовых коллективах, от Совета Псковского облсовпрофа, заседание которого состоится 28 марта, и от результатов встречи с губернатором 6 апреля», - заметила Ульяна Михайлова. Она заверила собравшихся, что коллективные действия псковских профсоюзов не остаются незамеченными: к мониторингу ситуации с заработной платой псковских бюджетников подключился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, информация также направлена полномочному представителю президента РФ в СЗФО Николаю Цуканову.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования Наталья Горбачева также поблагодарила всех, кто поддерживает требование работников бюджетной сферы. «Когда представители власти нам говорят, что зарплата работников бюджетной сферы должна быть сопоставима со средней зарплатой по экономике региона, а потом признаются, что реального сектора экономики в регионе нет, то у нас возникает вопрос: с чем же будут нашу зарплату сопоставлять?» - заметила Наталья Горбачева. Председатель областной организации работников здравоохранения Анжелика Шундер напомнила, что более высокий уровень зарплат в этой сфере обусловлен постоянными переработками медиков: «Когда специалист при сложившимся дефиците кадров вынужден работать на 2 и даже более ставки – о какой доступности медицинского обслуживания может идти речь?».

Участники собрания поддержали резолюцию с требованиями об индексации, а в конце встречи сделали общее фото, строго соблюдая требование не спускаться ниже последней ступени лестницы ДКП.

Источник: Псковская Лента Новостей