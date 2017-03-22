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Псковичам предлагают снять документальный фильм о своем городе

22.03.2017 19:59 ПЛН, Псков

На территории Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья до 7 августа проводится конкурс лучших работ Международного медиафестиваля детского и молодежного творчества «Мы Здесь!», посвященного Году экологии в России. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в его рамках Союз городов воинской славы представляет номинацию «Лучший документальный фильм о городе воинской славы». Конкурсные работы в этой номинации будут отмечены специальным призом. К участию в медиафестивале приглашаются лица от 5 до 35 лет. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте: media-fest.ru.
 
Добавим, организаторами Медиафестиваля «Мы Здесь!» являются Союз городов воинской славы России, Российское военно-историческое общество, Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», соорганизаторами - правительство Санкт-Петербурга, Центр системных инициатив, Молодежная коллегия Санкт-Петербурга (совещательный орган при губернаторе Санкт-Петербурга), Евразийская молодежная ассамблея, Петербургский союз непрофессиональных кинематографистов. Проект поддерживают Управление делами президента Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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