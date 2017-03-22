В Великих Луках 22 марта состоялся очередной пикет за индексацию зарплат бюджетников

22 марта в Великих Луках на площади Рокоссовского состоялся очередной пикет профсоюзных активистов в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в акции приняли участие 48 человек. Пикет поддержали представители ЛДПР.

Напомним, что в Псковской области с 15 марта проходит вторая волна протестов профсоюзов против ситуации с заработной платы работников бюджетной сферы: в течение двух лет не осуществляется индексация должностных окладов бюджетников, притом, что в 2016 году их доходы снизились по сравнению с 2015 годом.

В связи с этим в Пскове и в Великих Луках профактивисты до 15 апреля намеревались проводить еженедельные пикеты, но в областном центре с проведением акций возникли проблемы: администрация области не согласовывает их в центре города, рекомендуя проводить у памятника Ольге перед гостиницей «Рижская». Поэтому в Пскове сегодня вместо пикета прошло собрание профактива на ступенях Дома культуры профсоюзов.

Добавим, что кампанию псковских профсоюзов за индексацию зарплат бюджетников поддержали профсоюзные организации по всей стране. В ее поддержку выступили Федерация профсоюзов Курганской области, Пермский крайсовпроф, Карельская республиканская профсоюзная организация работников лесных отраслей, Тюменский областной совет профессиональных союзов, Федерация профсоюзов Орловской области, Карельская республиканская организация профсоюза работников образования, Федерация профсоюзов Забайкалья, Федерация профсоюзов Республики Саха, Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия, Центральный комитет профсоюза машиностроителей РФ, Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности «Оборонпроф», Ивановское областное объединение организаций профсоюзов, Российский профсоюз работников текстильной и легкой промышленности, Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности, Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В социальных сетях проходит акция #ИНДЕКСАЦИЯПСКОВ2017, в которую включаются профсоюзные активисты и все, кто поддерживает необходимость индексации.

Источник: Псковская Лента Новостей