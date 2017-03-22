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Третий этап конкурса «Я и пожарная безопасность» состоялся на базе Палкинской средней школы

22.03.2017 20:13 ПЛН, Псков

21 марта на базе МБОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа» в третьем этапе областного конкурса «Я и пожарная безопасность» приняли участие пять районов области: Печорский, Пыталовский, Островский, Красногородский и Палкинский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, соревнование традиционно началось с защиты презентаций на тему «Работа школьной дружины юных пожарных», в которых четвероклассники представили материалы, иллюстрирующие различные виды работ с разными целевыми аудиториями. «Юные пожарные» устраивали выставки рисунков, проводили викторины среди младших классов и практические занятия на родительском собрании.
 
 
Затем участники в «Игре по станциям» продемонстрировали достойную подготовку: отвечали на вопросы по электробезопасности, выполняли задания на станции «Безопасность на воде», состязались в пожарной эстафете.
 
 
Оценивала участников конкурса компетентная судейская комиссия: представители Главного управления МЧС России по Псковской области, Государственного управления образования Псковской области, Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
 
 
При подведении итогов конкурсного дня оказалось, что максимальное количество баллов в защите презентаций получила команда Пыталовского района. А победителем «Игры по станциям» стали юные пожарные средней общеобразовательной школы Палкинского района, которые и вышли в финал конкурса.
 
Все участники соревнования получили почетные грамоты и памятные подарки, предоставленные Всероссийским добровольным пожарным обществом, Государственным управлением образования области, филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
 
Напомним, областной конкурс «Я и пожарная безопасность» проводится более десяти лет. Ежегодно в нем принимают участие около пяти тысяч четвероклассников Пскова и области. Организаторами мероприятия традиционно выступают Главное управление МЧС России по Псковской области, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Государственное управление образования Псковской области и Псковское областное отделение ВДПО.

Источник: Псковская Лента Новостей



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