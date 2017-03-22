Депутат Госдумы Александр Козловский с рабочим визитом посетил Смоленскую область

Депутат Государственной Думы Александр Козловский с рабочим визитом посетил Смоленскую область. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с другими представителями постоянного Комитета Союзного государства, контрольных органов Российской Федерации и Республики Белоруссии он принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.

Депутаты во главе с председателем Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, членом Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артемом Туровым рассмотрели вопрос гармонизации белорусского и российского законодательства в сфере образования и торгово-экономической сфере.

На заседании отмечалось, что для дальнейшего сближения законодательства двух государств ведется постоянный мониторинг изменений в системах образования России и Белоруссии. Принимаемые меры в целом позволяют обеспечивать сопоставимость профильных программ и сроков получения образования, унификацию специальностей профобразования.

Активно реализуются совместные образовательные программы, а также ряд общих проектов по организации подготовки специалистов с высшим образованием. Так, в проекте Правительства Российской Федерации по поддержке развития славянских университетов с 2015 года принимает участие Белорусско-Российский университет (г. Могилев). «Дорожная карта» проекта развития этого университета, стратегическим партнером которого является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, предусматривает, в частности, проведение общих научных исследований и коллективную работу со студентами. Также расширяется практика сотрудничества в вопросах профессионального роста педагогов наших стран, в рамках взаимодействия организуются стажировки, совместные научно-практические конференции, в том числе, молодых исследователей.

Что касается торгово-экономической сферы, то Российская Федерация продолжает оставаться основным торговым партнером для Белоруссии. Доля России в товарообороте союзной страны по итогам января-сентября 2016 года составила 51%. Белоруссия также является одним из важных торговых партнеров России и, по данным Федеральной таможенной службы, занимает четвертое место по объемам товарооборота среди основных торговых партнеров нашей страны. Доля Белоруссии в товарообороте России по итогам января-сентября 2016 года составила 5,1%.

Увеличение доли Белоруссии во внешнеторговом обороте России и удельного веса России во внешнеторговом белорусском обороте свидетельствует о высокой степени интеграционного взаимодействия стран. Участники заседания выразили уверенность, что оперативное совершенствование нормативной базы и совместное реагирование на меняющиеся экономические реалии позволят устанавливать новые деловые контакты.

Также в ходе заседания Комиссии российские и белорусские парламентарии совместно с компетентными органами власти обсудили разработку, реализацию и эффективность программ Союзного государства, подчеркнув необходимость налаживания еще более эффективных добрососедских связей между государствами.

Источник: Псковская Лента Новостей