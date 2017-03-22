44 гражданина Молдавии с начала марта задержаны псковскими пограничниками на российско-белорусской границе

С начала марта на российско-белорусском участке государственной границы сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечено 78 правонарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, среди задержанных 44 гражданина Молдавии, 17 граждан Украины, 9 граждан Казахстана, 3 гражданина Грузии и по два гражданина Польши и Литвы. В отношении троих иностранных граждан возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Остальные задержанные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Также к административной ответственности привлекли одного гражданина России. Он на своем автомобиле пытался перевезти иностранцев через границу.

Пограничное управление напоминает, что через российско-белорусскую границу могут беспрепятственно следовать только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь.

Граждане третьих стран имеют право пересекать Государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы пункты пропуска, открытые для международного сообщения, отсутствуют.

Обращаем внимание, что пересечение Государственной границы Российской Федерации вне международных пунктов пропуска является нарушением правил режима государственной границы.

Лица, виновные в нарушении правил режима государственной границы, в соответствии со ст. 43 Закона «О Государственной границе» несут уголовную или административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Также, Пограничное управление информирует о предусмотренной российским законодательством ответственности за пособничество нарушителям в незаконном пересечении государственной границы. Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Псковская Лента Новостей