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Молоко и бензин подорожали в России

23.03.2017 09:05 ПЛН, Псков

За прошлую неделю в магазинах России подорожали: молоко, сливочное масло, колбаса и консервы. По данным Росстата, их стоимость выросла на 0,2-0,3%.

В то же время гречневая крупа стала дешевле на 1,1%, сахарный песок - на 0,8%, куры - на 0,5%, масло подсолнечное и пшено - на 0,3%.

А вот автомобилистов порадовать нечем. Цены на бензин выросли на 0,1%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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