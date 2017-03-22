Молоко и бензин подорожали в России

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство3
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
За прошлую неделю в магазинах России подорожали: молоко, сливочное масло, колбаса и консервы. По данным Росстата, их стоимость выросла на 0,2-0,3%.
В то же время гречневая крупа стала дешевле на 1,1%, сахарный песок - на 0,8%, куры - на 0,5%, масло подсолнечное и пшено - на 0,3%.
А вот автомобилистов порадовать нечем. Цены на бензин выросли на 0,1%.
Источник: Псковская Лента Новостей