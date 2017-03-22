В Псковской области начинается досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Псковской области начинаются Единые государственные экзамены. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, сегодня, 23 марта, пройдут экзамены по географии и информатике, в которых примут участие 5 выпускников прошлых лет.

Накануне экзамена начальник Государственного управления образования области Александр Седунов проверил готовность пункта проведения экзамена к предстоящему досрочному этапу.

Как и в прошлом году, в МБОУ «Вечерняя (сменной) общеобразовательная школа № 1», на базе которой организован пункт проведения экзамена, будет применяться технология печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ.

Всего в досрочном этапе, который продлится до 14 апреля, примут участие 102 человека.

Следующий экзамен состоится 27 марта, участники буду сдавать ЕГЭ по русскому языку, на этот экзамен зарегистрировалось 53 участника.

Источник: Псковская Лента Новостей