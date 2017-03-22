В Псковской области начинается досрочный этап сдачи ЕГЭ

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство3
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
В Псковской области начинаются Единые государственные экзамены. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, сегодня, 23 марта, пройдут экзамены по географии и информатике, в которых примут участие 5 выпускников прошлых лет.
Накануне экзамена начальник Государственного управления образования области Александр Седунов проверил готовность пункта проведения экзамена к предстоящему досрочному этапу.
Как и в прошлом году, в МБОУ «Вечерняя (сменной) общеобразовательная школа № 1», на базе которой организован пункт проведения экзамена, будет применяться технология печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ.
Всего в досрочном этапе, который продлится до 14 апреля, примут участие 102 человека.
Следующий экзамен состоится 27 марта, участники буду сдавать ЕГЭ по русскому языку, на этот экзамен зарегистрировалось 53 участника.
Источник: Псковская Лента Новостей