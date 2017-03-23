На заводе «Псковгеокабель» опечатаны кабинеты

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
В здании псковского завода «Псковгеокабель» опечатаны кабинеты. Как сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник, это связано с процедурой смены собственника и руководства.
По имеющейся информации, владелец завода «Псковгеокабель» - холдинг «Технология металлов» - в конце прошлого года заключил стратегическое партнерское соглашение с ООО «Нефтегаз групп». Заводы, входящие в состав холдинга «Технология металлов», столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за задолженностей по кредитам.
В состав холдинга «Технология металлов», президентом которого является Борис Федюк, входят ООО «Псковгеокабель», АО «Псковкабель», ООО «Технокабель М», ООО «ГИСприбор-М», ЗАО «Псковэлектросвар», концерн «Технокабель», концерн «Псковгеофизика», концерн «Интерсвар».
Источник: Псковская Лента Новостей