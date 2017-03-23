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На заводе «Псковгеокабель» опечатаны кабинеты

23.03.2017 09:56 ПЛН, Псков

В здании псковского завода «Псковгеокабель» опечатаны кабинеты. Как сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник, это связано с процедурой смены собственника и руководства.

По имеющейся информации, владелец завода «Псковгеокабель» - холдинг «Технология металлов» -  в конце прошлого года заключил стратегическое партнерское соглашение с ООО «Нефтегаз групп». Заводы, входящие в состав холдинга «Технология металлов», столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за задолженностей по кредитам.

В состав холдинга «Технология металлов», президентом которого является Борис Федюк, входят ООО «Псковгеокабель», АО «Псковкабель», ООО «Технокабель М», ООО «ГИСприбор-М», ЗАО «Псковэлектросвар», концерн «Технокабель», концерн «Псковгеофизика», концерн «Интерсвар». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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