Федерацию спортивной акробатики могут разметить в одном из спортивных залов строящейся школы в Борисовичах

Исполняющий полномочия губернатора Псковской области Максим Жаворонков провел в четверг, 23 марта, прием граждан по личным вопросам в региональной Общественной приемной президента РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, тренер по спортивной гимнастике и акробатике обратился с просьбой выделить в Пскове помещение для проведения спортивных занятий с детьми. В секции спортивной акробатики занимаются около 70 мальчиков, но с декабря тренировки не проводятся из-за отсутствия помещения. Сложность заключается в том, что оборудование для занятий акробатикой должно быть стационарным.

Максим Жаворонков пояснил, что власть вправе оказывать поддержку общественным организациям, и посоветовал заявителю зарегистрировать городскую федерацию спортивной акробатики, а Государственному комитету Псковской области по физической культуре и спорту совместно с Управлением внутренней политики администрации области - оказать содействие в этом вопросе.

Администрации города и. п. губернатора поручил проработать вопрос о размещении федерации спортивной акробатики в одном из спортивных залов строящейся школы в Борисовичах, либо подыскать другое помещение в образовательных учреждениях Пскова. Максим Жаворонков также напомнил заявителю, что, создав социально ориентированную некоммерческую организацию, он сможет претендовать на грантовую поддержку, которую ежегодно предоставляет администрация Псковской области.

На прием в приемную президента РФ также пришла жительница Пскова с просьбой восстановить водоснабжение в ее квартире. По словам заявительницы, водоснабжение отключено из-за прорыва трубы под полом соседней квартиры в сентябре 2016 года.

Присутствующая на приеме и. п. главы администрации города Пскова Татьяна Иванова пояснила, что отремонтировать самодельный водопровод не представляется возможным, так как сосед возражает против проведения работ в его квартире. Для строительства же нового водопровода требуется проект.

Выслушав заявительницу, Максим Жаворонков дал поручение администрации города Пскова провести необходимые работы по обеспечению жильцов дома холодным и горячим водоснабжением. Также по поручению и. п. губернатора Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору проведет работу с управляющей компанией на предмет финансового обеспечения необходимых работ. Кроме того, будет проработан вопрос о компенсации возможных издержек администрации города Пскова из областного бюджета.

С жилищным вопросом к и. п. губернатора обратилась и многодетная семья из Пскова. Родители пятерых детей пожаловались на то, что управляющая компания уже в третий раз отключает электроэнергию в их квартире. Причина отключений - задолженность по коммунальным платежам, которая образовалась за время проживания семьи в Краснодарском крае. На сегодняшний день долг составляет порядка 50 тысяч рублей.

Семья готова заключить соглашение с управляющей компанией о реструктуризации долга, однако УК не идет на компромисс и требует погасить всю задолженность сразу и начисляет пени.

Максим Жаворонков посоветовал решать проблему поэтапно и в первую очередь проверить законность отключения электроэнергии и правильность начисления пени, а также рекомендовать УК составить график погашения долга. Соответствующее поручение он дал председателю Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерию Полупанову. От лица администрации Псковской области Максим Жаворонков выразил готовность оказать заявителям бесплатную юридическую помощь и посоветовал оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей