Федерацию спортивной акробатики могут разметить в одном из спортивных залов строящейся школы в Борисовичах

Автоблоги
Политика
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»
На мартовской сессии депутаты областного Собрания рассмотрят вопрос о ротации членов Молодежного парламента
Происшествия
В иномарке безработной великолучанки при досмотре на трассе Москва - Балтия обнаружен пакет с амфетамином
Общество
В Великих Луках состоялась презентация очередного тома историко-документальной книги «Солдаты Победы»
Областное управление соцзащиты проводит служебную проверку в связи со смертью постояльца в Плюсском доме-интернате