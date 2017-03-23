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В пятницу в Псковской области будет облачно, возможен небольшой дождь

23.03.2017 17:58 ПЛН, Псков

24 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северо-западных направлений 3-8 м/сек.
 
Температура по области: ночью -3…+2, днем +3…+8 градусов С.
 
Атмосферное давление высокое.
 
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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