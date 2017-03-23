Жители Пскова и Пушкинских Гор обратились за помощью к Александру Котову в ходе приема граждан

Председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов 23 марта провёл приём граждан в общественной приёмной партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Житель посёлка Пушкинские Горы Алексей Воронов поинтересовался у председателя Собрания, какие меры были приняты в отношении руководства Пушкиногорской санаторной школы-интерната по результатам проверки Счётной палаты. «Ещё два года назад было выявлено нецелевое использование средств, но, насколько мне известно, потом все нарушения были опровергнуты. Четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела», - рассказал посетитель приёмной.

«Был составлен протокол разногласий, - уточнил ситуацию Александр Котов. - По итогам проверки Счётная палата всегда представляет акт и перечень замечаний. У бюджетного учреждения в этом случае есть право высказать свои возражения, чем руководство школы и воспользовалась, объяснив действия, которые легли в основу акта. При этом работала комиссия Управления образования и тоже проверяла подведомственное учреждение. Но это совсем не означает, что в итоге было опровергнуто всё. С чем-то согласились, с чем-то нет, и в конечном итоге был сформирован перечень нарушений, по которому были составлены представление и предписание Счётной палаты в адрес руководителя школы. Кроме того, были направлены материалы в Следственное управление и в полицию. Действительно, в возбуждении уголовного дела было отказано, но руководители понесли дисциплинарное наказание».

Председатель также отметил, что на выполнение предписания установлены сроки, а подтверждением исполнения должны служить документы за подписью директора.

Алексей Воронов обратился к Александру Котову с просьбой инициировать проверку школьных отчётов. По словам жителя Пушкинских Гор, часть педколлектива и родительского сообщества сомневается в том, что нарушения были устранены, и не верит, что руководство школы понесло какое-либо наказание.

Председатель Собрания пообещал запросить материалы проверки и отчёты, после чего уведомить пушкиногорцев о результатах.

Также к Александру Котову в ходе приёма обратилась псковичка Евгения Афанасьева, рассказавшая о трудностях, которые испытывает её семейное предприятие. «И зять, и дочь, и муж – все вовлечены. Взят кредит в банке на семь лет, чтобы рассчитаться за торговое помещение. Закрыть бизнес не можем, но и тянуть его тяжело – когда-то неплохо зарабатывали, а теперь совсем уж реализация маленькая», - пожаловалась женщина.

Александр Котов предположил, что в такой ситуации представители малого бизнеса, скорее всего, могут рассчитывать на поддержку Фонда гарантий и развития предпринимательства, и рекомендовал Евгении Афанасьевой обратиться за консультацией в Государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. «Я уточню, когда вы сможете прийти на приём, и свяжусь с вами», - пообещал Александр Котов.

Ещё одна просьба, поступившая в ходе приёма граждан, касалась помощи в отмене карательных мер, применяемых управляющей кампанией в отношении должников. Жительница Запсковья рассказала о том, что на протяжении одиннадцати лет ошибочно предоставляла неверные данные по приборам учёта. По прошествии времени ресурсоснабжающие организации выставили счета, которые пенсионерка оплатить не в состоянии.

Женщина погасила лишь часть долга. Управляющая компания попыталась по-своему простимулировать неплательщицу – по словам посетительницы приёмной, в последнее время ей часто отключают электричество.

«Я буду стараться расплачиваться, хоть это и непросто. Но очень прошу, можно ли хотя бы не отключать свет! А то, как ни приду домой – на кухне лужа от холодильника», - обратилась за помощью к депутату женщина. Александр Котов пообещал разобраться в причинах отключений и помочь установить цивилизованные отношения между УК и собственницей квартиры.

Источник: Псковская Лента Новостей