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Александр Котов: К обсуждению и реализации таких партийных проектов, как «Городская среда», «Парки малых городов», «Детский спорт», надо привлекать самый широкий круг граждан

23.03.2017 20:04 ПЛН, Псков

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов на состоявшемся 23 марта заседании регионального политического совета Псковского РО, высказался о необходимости широкого общественного обсуждения при реализации партийных проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Руководитель региональных единороссов подчеркнул, что без учета мнений и конструктивных предложений самих жителей органам местного самоуправления невозможно  эффективно и наиболее полно отработать такие партийные проекты, как «Городская среда», «Парки малых городов», «Детский спорт», «Детские сады – детям», «Единая страна – доступная среда», «Гражданский университет», «Здоровое будущее», «Историческая память», «Местный дом культуры», «Модернизация образования», «Народный контроль», «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение», «Театры малых городов», «Школа грамотного потребителя».

«Если исполнительная власть на местах имеет своё видение проблемных вопросов, то все позиции должны быть аргументированы и максимально открыты для населения», - отметил Александр Котов.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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