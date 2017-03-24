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Великолукских студентов приглашают к участию в турнире по бильярду

24.03.2017 09:38 ПЛН, Псков

В Великих Луках пройдет второй турнир по бильярду среди студентов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы турнира, соревнования пройдут 29 марта в 18:00 в бильярдном клубе «Пирамида» (улица Дьяконова, 25). Заявки на участие необходимо направить в отдел по молодежной политике города по телефону 3-26-73. Заявки принимаются до 27 марта.

Добавим, что первый турнир города Великие Луки по бильярду среди студентов прошел в апреле прошлого года. Организаторами выступили активисты городского студсовета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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