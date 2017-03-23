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В России в 2016 году число уклонистов от срочной службы в армии сократилось на 20%

23.03.2017 20:45 ПЛН, Псков

По итогам 2016 года число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, сократилось на 20% по сравнению с 2015 годом, сообщил «Интерфаксу» в четверг один из участников заседания комитета Госдумы по обороне, сославшись на информацию Генштаба Минобороны, представленную на заседании комитета.

В Минобороны и в комитете Госдумы такую ситуацию объясняют теми мерами, которые в последнее время предпринимает министерство обороны РФ для повышения открытости для представителей общественности мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Вместе с тем, часть граждан РФ все же продолжает уклоняться от несения воинской обязанности, сообщил собеседник агентства.

Так, за время проведения призывных кампаний в 2016 году военные комиссариаты не смогли передать повестки с призывом на военную службу более 90 тыс. призывников.

Кроме того, отмечается, что в последние несколько лет наступила положительная динамика по увеличению годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Так, по сравнению с 2012 годом число признанных по состоянию здоровья годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями выросло более чем на 8%.

В 2016 году около 5 тыс. человек, признанных ранее ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, обратилось в военные комиссариаты для проведения медицинского переосвидетельствования, из них около 1 тысячи с целью призыва на военную службу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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