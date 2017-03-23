В Великих Луках в очереди на усыновление детей стоят 12 семей

Сегодня, 23 марта, в Великих Луках в рамках работы регионального проекта партии «Единая Россия» «Школа кандидата» прошел отраслевой круглый стол по теме «Социальная сфера: достижения, состояние, проблемы». Перед слушателями школы выступили эксперты в области социальной сферы, образования и здравоохранения.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, начальник территориального управления г. Великие Луки Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Галина Маломоркина, рассказывая о мерах поддержки, касающихся приемных и опекунских семей, мер защиты и поддержки семей с детьми, отметила, что в Великих Луках 12 семей стоят в очереди на усыновление детей. По ее словам, в городе в настоящее время проживает 95 приемных и 87 опекунских семей.

Семьям, усыновляющим детей, положена социальная компенсация в размере 500 тысяч рублей, которую в нашем регионе, согласно областного закона, выплачивают в течение 3 лет.

Кроме этого Галина Маломоркина рассказала о том, как в городе решается вопрос с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом направлении в течение последних лет ведется планомерная работа по предоставлению жилья этим категориям граждан. Дети-сироты в основном получают благоустроенные квартиры в новостройках. Ожидается, что в этом году квартиры получат 42 человека из этой категории, на будущий год запланировано обеспечить квартирами 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планы предоставления квартир расписаны в муниципалитете до 2019 года.

На очереди в получении жилья, по словам Галины Маломоркиной, на сегодняшний день стоят свыше 200 детей-сирот. Как отметила начальник территориального управления соцзащиты, у Управления соцзащиты на сегодняшний день есть возможность арендовать квартиры для тех детей-сирот, которые стоят на очереди в получении жилья. В настоящее время для 46 великолучан этой категории граждан арендуется жилье.

Также, как рассказала Галина Маломоркина, с 2012 года больше 400 великолукских семей получили единовременный региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, который положен семьям при рождении 3-го и каждого последующего ребенка. Свыше 600 семей получают ежемесячное пособие в размере 10,5 тысяч рублей на третьего и последующих детей вплоть до достижения ими 3-летнего возраста. За последние годы, как отметила Галина Маломоркина, благодаря существующим мерам поддержки количество многодетных семей в Великих Луках увеличилось.

Напомним, что сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец на всероссийском совещании отметила Псковскую область в числе регионов-лидеров по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам 2016 года регион занимает первое место среди субъектов Северо-Запада и входит в пятерку лучших в Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей