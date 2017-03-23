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В новой школе в Великих Луках предусмотрено три спортзала, бассейн и кинозал

В новой школе в Великих Луках предусмотрено три спортзала, бассейн и кинозал

В ходе своего рабочего визита в Великие Луки губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил стройплощадку школы №6 на улице Гагарина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В...17



За последние годы в Великих Луках на 2 тысячи человек увеличилось число учащихся школ и воспитанников детских дошкольных учреждений

23.03.2017 21:27 ПЛН, Псков

На сегодняшний день в школах Великих Лук обучается свыше 10 тысяч детей, а в дошкольных учреждениях воспитывается около 6 тысяч детей.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в ходе работы очередного занятия регионального проекта партии «Единая Россия» «Школа кандидата» привела начальник управления образования города Великие Луки Татьяна Лозницкая.

По ее словам, за последние годы в Великих Луках на 2 тысячи человек увеличилось число учащихся школ и воспитанников детских дошкольных учреждений.

Как отметила Татьяна Лозницкая, в городе решена проблема с очередью в детские дошкольные учреждения для детей с 3 лет. Проблемы с предоставлением мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет существуют. Самая большая очередь в детсады детей этого возраста наблюдается в Центральном и Северном микрорайонах. Меньше всего проблем в Заречном микрорайоне. Там, благодаря тому, что несколько лет назад было открыто несколько детских садов – мест в дошкольных учреждениях хватает.

Однако, как сказала начальник городского управления образования, городская администрация рассматривает различные варианты, чтобы решить эту проблему. С этой целью в разных районах города в последние годы начали открываться новые детские сады и вводиться дополнительные дошкольные группы при школах. В этом году рассматривается несколько вариантов, как открыть в городе дополнительные места в детских садах.

Напомним, сегодня, 23 марта, в Великих Луках в рамках работы регионального проекта партии «Единая Россия» «Школа кандидата» прошел отраслевой круглый стол по теме «Социальная сфера: достижения, состояние, проблемы». Перед слушателями школы выступили эксперты в области социальной сферы, образования и здравоохранения. Программа «Школы кандидата» рассчитана на 2 месяца и продлится до праймериз, которые состоятся в мае 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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