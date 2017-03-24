В Псковской области более 2 тысяч фактов приобретения жилья за счет средств маткапитала проверены на предмет законности

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Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции2
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
В ходе контроля за целевым использованием средств материнского капитала по инициативе Отделения ПФР по Псковской области правоохранительн
Как пояснила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, совместная работа Отделения ПФР, администраций городов и районов области, правоохранительн
«С этого времени в области административным
Управляющий обратила внимание владельцев сертификатов, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету и использовать по четырем направлениям - на улучшение жилищных условий, образование детей, на будущую пенсию матери и реабилитацию детей-инвалидов.
При этом владельцы сертификатов, согласившиеся принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, могут быть признаны соучастниками преступления по факту мошенничества и нецелевого использования государственных средств.
«Призываю владельцев сертификатов не верить рекламным объявлениям с предложениями «законно обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций и не соглашаться на такие сделки. Семья должна учитывать интересы детей при распоряжении средствами материнского семейного капитала, а не извлекать сиюминутную выгоду», – подчеркнула Наталья Мельникова.
В Псковской области выдано более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал.
Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей, при этом действие Программы материнского капитала продлено до конца 2018 года.
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова
Как пояснила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, совместная работа Отделения ПФР, администраций городов и районов области, правоохранительн
«С этого времени в области административным
Управляющий обратила внимание владельцев сертификатов, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету и использовать по четырем направлениям - на улучшение жилищных условий, образование детей, на будущую пенсию матери и реабилитацию детей-инвалидов.
При этом владельцы сертификатов, согласившиеся принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, могут быть признаны соучастниками преступления по факту мошенничества и нецелевого использования государственных средств.
«Призываю владельцев сертификатов не верить рекламным объявлениям с предложениями «законно обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций и не соглашаться на такие сделки. Семья должна учитывать интересы детей при распоряжении средствами материнского семейного капитала, а не извлекать сиюминутную выгоду», – подчеркнула Наталья Мельникова.
В Псковской области выдано более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал.
Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей, при этом действие Программы материнского капитала продлено до конца 2018 года.
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова
Источник: Псковская Лента Новостей