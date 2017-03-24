В Псковской области более 2 тысяч фактов приобретения жилья за счет средств маткапитала проверены на предмет законности

В ходе контроля за целевым использованием средств материнского капитала по инициативе Отделения ПФР по Псковской области правоохранительн ыми органами и органами прокуратуры проведены проверки в отношении 2215 фактов покупки жилья за счет МСК.

Как пояснила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, совместная работа Отделения ПФР, администраций городов и районов области, правоохранительн ых органов по предотвращению обналичивания материнского капитала в регионе проводится с 2011 года. «С этого времени в области административным и комиссиями проводятся обследования всех приобретенных жилых домов, а их заключения учитываются при принятии решения о перечислении средств МСК. Кроме того, правоохранительн ыми органами осуществляются проверки в отношении фирм, предоставляющих займы, а также, владельцев сертификатов. За весь период по результатам проверок возбуждено 95 уголовных дела», - сказала руководитель. Управляющий обратила внимание владельцев сертификатов, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету и использовать по четырем направлениям - на улучшение жилищных условий, образование детей, на будущую пенсию матери и реабилитацию детей-инвалидов. При этом владельцы сертификатов, согласившиеся принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, могут быть признаны соучастниками преступления по факту мошенничества и нецелевого использования государственных средств. «Призываю владельцев сертификатов не верить рекламным объявлениям с предложениями «законно обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций и не соглашаться на такие сделки. Семья должна учитывать интересы детей при распоряжении средствами материнского семейного капитала, а не извлекать сиюминутную выгоду», – подчеркнула Наталья Мельникова. В Псковской области выдано более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал. Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей, при этом действие Программы материнского капитала продлено до конца 2018 года. По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова ть граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.

Источник: Псковская Лента Новостей