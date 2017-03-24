Сегодня: Пятница, 24 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Лучшая интерьерная печать в Пскове
В новой школе в Великих Луках предусмотрено три спортзала, бассейн и кинозал

В новой школе в Великих Луках предусмотрено три спортзала, бассейн и кинозал

В ходе своего рабочего визита в Великие Луки губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил стройплощадку школы №6 на улице Гагарина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В...18



Первый день досрочного ЕГЭ в Псковской области прошел успешно

24.03.2017 09:48 ПЛН, Псков

В Псковской области первый день досрочного ЕГЭ прошел успешно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, вчера состоялись экзамены по географии и информатике. 
 
Из заявленных 5 участников на экзамены пришли 2 человека. Участники, не явившиеся по уважительной причине, могут сдать ЕГЭ по этим предметам в резервный день 10 апреля.
 
ЕГЭ прошел штатно, без сбоев и нарушений. Пункт проведения перед началом экзамена посетил начальник Государственного управления образования области Александр Седунов. Он пожелал успехов участниками и выразил благодарность работникам ППЭ за хорошую подготовку пункта к экзамену. 
 
Экзамены на досрочный период проходят с использованием технологии печати КИМ в аудиториях пункта проведения экзамена. Эта технология была апробирована успешно в прошлом году. Соблюдение порядка проведения ЕГЭ в пункте контролировали общественные наблюдатели из числа студентов Псковского государственного университета и сотрудники Государственного управления образования области.
 
Следующий экзамен пройдет 27 марта по русскому языку, на него зарегистрировались 53 человека. ЕГЭ по русскому языку будет длится 3 часа 55 минут. Участникам необходимо ответить на 24 вопроса с кратким ответом и написать ответ на задание с развернутым ответом - сочинение.
 
Досрочный период ЕГЭ завершится 14 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь