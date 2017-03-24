Первый день досрочного ЕГЭ в Псковской области прошел успешно

В Псковской области первый день досрочного ЕГЭ прошел успешно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, вчера состоялись экзамены по географии и информатике.

Из заявленных 5 участников на экзамены пришли 2 человека. Участники, не явившиеся по уважительной причине, могут сдать ЕГЭ по этим предметам в резервный день 10 апреля.

ЕГЭ прошел штатно, без сбоев и нарушений. Пункт проведения перед началом экзамена посетил начальник Государственного управления образования области Александр Седунов. Он пожелал успехов участниками и выразил благодарность работникам ППЭ за хорошую подготовку пункта к экзамену.

Экзамены на досрочный период проходят с использованием технологии печати КИМ в аудиториях пункта проведения экзамена. Эта технология была апробирована успешно в прошлом году. Соблюдение порядка проведения ЕГЭ в пункте контролировали общественные наблюдатели из числа студентов Псковского государственного университета и сотрудники Государственного управления образования области.

Следующий экзамен пройдет 27 марта по русскому языку, на него зарегистрировались 53 человека. ЕГЭ по русскому языку будет длится 3 часа 55 минут. Участникам необходимо ответить на 24 вопроса с кратким ответом и написать ответ на задание с развернутым ответом - сочинение.

Досрочный период ЕГЭ завершится 14 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей