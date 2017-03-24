Ушла из жизни старейший псковский педагог Таисия Балкова

23 марта на 98-м году жизни скончалась старейший псковский педагог Таисия Георгиевна Балкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила ее дочь Ольга Балкова.

Таисия Балкова родилась 23 мая 1919 года в деревне Городище Киришского района Ленинградской области.

Закончила Ленинградское образцовое педагогическое училище им Крупской (Гатчина). Год работала в детском доме в Павловске. Закончила курсы учителей начальных классов и была направлена на работу учителем начальных классов в Тямшанскую школу Псковского района, потом работала в Писковской школе.

Во время оккупации Пскова вместе с двумя детьми была угнана в Германию. Узник войны. Вернулась домой в мае 1945 года.

В 1948 году пришла учителем начальных классов в среднюю школу №8 города Пскова (она располагалась в здании нынешнего технического лицея), где проработала до 1971 года. Несколько лет работала во вспомогательной школе №1 Пскова.

Отличник народного просвещения РСФСР.

Вырастила троих детей, четырех внуков и четырех правнуков.

Отпевание Таисии Георгиевны Балковой состоится в субботу, 25 марта, в 10.00 в храме Святых Жен Мироносиц. Прощание и похороны пройдут на Мироносицком кладбище.

Источник: Псковская Лента Новостей