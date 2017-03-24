Ушла из жизни старейший псковский педагог Таисия Балкова

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Политика
Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции2
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Источник: Псковская Лента Новостей