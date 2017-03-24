В Красногородске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет граждан Украины

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Политика
Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции2
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление дознавателя ОП по Красногородскому району о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, женщина 1970 года рождения в период времени с 31 января 2017 года до 9 февраля 2017 года совершила фиктивную постановку на учет 3 граждан Республики Украина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, внеся в бланки «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» заведомо ложные сведения о месте пребывания, при этом фактически не предоставила и не имела намерения предоставить им жилье.
За совершение преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет или лишение свободы на срок до 3 лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.
Источник: Псковская Лента Новостей