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В Красногородске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет граждан Украины

24.03.2017 09:57 ПЛН, Псков

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление дознавателя ОП по Красногородскому району о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, женщина 1970 года рождения в период времени с 31 января 2017 года до 9 февраля 2017 года совершила фиктивную постановку на учет 3 граждан Республики Украина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, внеся в бланки «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» заведомо ложные сведения о месте пребывания, при этом фактически не предоставила и не имела намерения предоставить им жилье.

За совершение преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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