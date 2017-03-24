Россия запретила ввоз нескольких марок сыра из Белоруссии

Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга, говорится в сообщении Россельхознадзора.

«По результатам государственного лабораторного мониторинга, осуществленного в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров, поступающие из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Однако производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации», - заявили в ведомстве, пишет «Газета.Ru».

Также Россельхознадзор попросил учесть участников внешнеэкономической деятельности то, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

Источник: Псковская Лента Новостей