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Россия запретила ввоз нескольких марок сыра из Белоруссии

24.03.2017 10:15 ПЛН, Псков

Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга, говорится в сообщении Россельхознадзора.
 
«По результатам государственного лабораторного мониторинга, осуществленного в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров, поступающие из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Однако производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации», - заявили в ведомстве, пишет «Газета.Ru».
 
Также Россельхознадзор попросил учесть участников внешнеэкономической деятельности то, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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