106 арестов наложено судебными приставами Псковской области в ходе нового рейда по должникам

Автоблоги
Политика
Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции2
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
В очередном рейде судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры должников, которые не оплачивают свои долги.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности.
В рейде приняли участие 17 отделов судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области. Судебными приставами-исполнителями было отработано 1399 исполнительных производства, в которых должники не платят по своим долгам.
По итогам рейда, 163 исполнительных производства на сумму в 711 тысяч рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями УФССП России по Псковской области было произведено 106 арестов имущества должников на сумму в 3 миллиона 325 тысяч рублей.
Под арест попали не только автомобили, но также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов, в количестве 34, было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки. Но тем не менее, наилучший результат рейда показали судебные приставы-исполнители МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской - 5 арестов на сумму почти в 3 миллиона рублей.
Также в ходе рейда судебными приставами-исполнителями взыскано или предоставлено им платёжных документов на сумму около 451 тысячи рублей.
151 должник за долги получил требование о явке к судебному приставу-исполнителю. У 99 должников составлено акты осмотра имущества должника и у 33 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода.
Рейды судебных приставом-исполнителей являются регулярной мерой по взысканию задолженностей. Каждую неделю судебные приставы посещают квартиры должников по определённой категории исполнительных производств или в тотальном масштабе, по выбору определённых улиц города и района.
Если вы не хотите, чтобы к вам пришли судебные приставы - узнайте о том, есть ли у вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.
Источник: Псковская Лента Новостей