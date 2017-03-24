Власти Пскова «поспешно» ликвидировали свалку, которые общественники планировали убрать своими силами

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» анонсировали акцию по ликвидации несанкционированной свалки мусора в микрорайоне Любятово областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, эта свалка была отмечена на интерактивной карте свалок, куда заносятся данные о местоположении выявленных общественниками адресов несанкционированных свалок мусора. На сегодняшний день на карту нанесено около 30 объектов. По всем написаны обращения в региональные надзорные и контролирующие органы и в администрации муниципалитетов. Две свалки уже ликвидированы. Одна из них, в Пскове, убрана оперативно ранним утром накануне объявленной общественниками акции.

Выявленную несанкционированную свалку мусора в микрорайоне Любятово Пскова общественники намеревались убрать собственными силами. Проведение акции ОНФ было запланировано на 24 марта.

«На встрече с чиновниками профильных структур администрации области 20 марта мы презентовали проект ОНФ «Генеральная уборка». Мы рассказали, что в данном направлении плотно взаимодействуем с региональным управлением Росприроднадзора, а также достигнута договоренность о взаимодействии с органами региональной исполнительной власти и надзорными органами. Мы также обратили внимание на необходимость работы с населением в части экологического просвещения, а также привлечения граждан к проведению субботников. Формировать бережное отношение к окружающей среде нужно с себя. Если гражданин сам поработает на уборке мусора, то повторного засорения убранного участка он уже не допустит. Акцию по уборке несанкционированной свалки мусора в микрорайоне Любятово силами общественников мы проведем 24 марта», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров.

Якорь Руководитель госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области отметил, что комитет примет участие в предстоящей акции 24 марта в микрорайоне Любятово областного центра в полном составе. Информация об этом была опубликована в региональных СМИ и получила широкий общественный резонанс.

«Ранним утром накануне акции ОНФ несанкционированная свалка в Любятово оказалась поспешно убранной. Примечательно, что чиновники сработали быстро после того, как общественники запустили информационную кампанию и анонсировали мероприятие по уборке свалки собственными силами. Надеемся, что все выявляемые общественниками несанкционированные свалки мусора на территории региона будут ликвидированы также профессионально», – сказал Сергей Елизаров.

Источник: Псковская Лента Новостей