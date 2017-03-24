Власти Пскова «поспешно» ликвидировали свалку, которые общественники планировали убрать своими силами

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Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции2
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
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Закон об обязанности губернаторов проверять сведения об имуществе и доходах муниципальных чиновников принят Госдумой
В России и мире
Советник главы МВД Украины рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в российской «школе для диверсантов»
Пьяный новгородец поехал по городу на капоте такси после того, как водитель отказался везти его в салоне