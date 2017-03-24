Дети под присмотром мобильных сетей

Через пару дней начнутся школьные каникулы, сопряженные с традиционной головной болью родителей: чем занять ребенка и как уследить за его времяпровождением. Специалисты компании МТС рассказали Псковской Ленте Новостей о нескольких сервисах, которые могут упростить задачу контроля за местонахождением и времяпровождением чада и не испортить отношения в семье.

Доверяй, но проверяй

Если вашему сыну или дочери уже больше 11-12 лет, скорее всего, шансы отправить его гулять с няней или бабушкой ничтожны. А гулять или посещать кружки и разнообразные занятия для подростков он определенно будет (если ребенок не гуляет, а проводит время в компьютере и гаджетах, мы вам сочувствуем и рекомендуем сразу переходить к следующему пункту статьи). Итак, редкий ребенок готов с неизменным энтузиазмом, прилежанием, а главное – точностью поддерживать диалог, начатый этим надоедливо-менторским «Ты где?».

Сейчас на рынке появилось немало специальных устройств, позволяющих точно определить местоположение ребенка. Это разнообразные трекеры, «умные часы» и кулоны, работающие на основе ГЛОНАСС/GPS. Эти устройства характеризуются высокой точностью определения местоположения, малыми размерами и удобной формой. Вместе с тем, далеко не все могут себе позволить эти устройства, и далеко не каждый ребенок, особенно подросток, согласится их носить. Но есть гаджет, от которого никогда не откажется ни одно чадо – это мобильный телефон. Неважно, смартфон будет или просто «звонилка», но именно телефон может легко и быстро дать родителям ответ на вопрос «где ребенок?». Реализуется это на основе геолокационного сервиса – операторской услуги, позволяющая мгновенно определять местонахождение мобильного телефона. Применение этому «всезнающему» сервису можно найти не только в семейном быту, но и в бизнесе: например, у логистических компаний, служб доставки и такси есть насущная потребность отслеживать перемещения сотрудников и автотранспорта.

Геолокационные сервисы у всех операторов имеют схожую функциональность. Базовые станции оператора всегда «знают», какие телефоны находятся в зоне их покрытия. Если это знание «упаковать» в удобный для пользователя формат, то получится сервис определения местоположения. Телефон при этом у человека может быть самый простой, кнопочный. Устанавливать дополнительное программное обеспечение не требуется, как и мобильный интернет.

Точность определения местоположения зависит от плотности размещения базовых станций на конкретной территории: погрешность может составить от нескольких сотен метров в центре города до километра и более на его границах. Во всех крупных российских городах на сегодня существует возможность определить местонахождения объекта с детализацией до пересечения улиц или номера дома. За городом при низкой плотности базовых станций погрешность может достигать нескольких километров. Узнать, как точно будет работать сервис именно в вашем городе, можно на сайте оператора.

Получить доступ к геолокационным услугам можно с мобильного телефона любой модели через SMS-сообщения. С помощью специальных SMS-запросов можно отследить перемещения ребенка в течение дня. В ответном SMS будет содержаться адрес, где находится ребенок и ссылка на карту. Возможность определения местоположения не зависит от используемой ребенком модели мобильного телефона и доступности передачи данных. Эта функциональность обеспечивается оборудованием оператора и обычно работает даже на самых простых моделях мобильных телефонов. Если у вас смартфон, можно воспользоваться приложением или мобильной версией сайта услуги через штатный браузер. C компьютера управлять услугами можно на сайте. Как правило, приложения и веб-сервисы располагают расширенной функциональностью и максимально удобны для использования.

Функции определения местоположения обычно не являются односторонними. Специальные команды позволяют ребенку отправить родителям SMS с информацией о своем местоположении и ссылкой на соответствующий фрагмент карты.

Доверяй, но защищай

Большинство операторов предлагают геолокационные сервисы как отдельно, так и в рамках специального пакета услуг, рассчитанного на детей. Этот пакет может включать помимо сервиса определения местоположения разнообразные услуги, позволяющие защитить ребенка от нежелательного контента и мошенничества, контролировать баланс и расходы, ограничить круг контактов ребенка и время использования мобильного телефона. На что обратить внимание?

Во-первых, на так называемые сервисы «родительского контроля», которые существуют в разных версиях – устанавливаемые на стационарные ПК, на мобильные устройства, встроенные в браузеры либо работающие на сети оператора мобильной связи. Представляют собой «черные списки» сайтов, содержащих информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, пропаганду экстремизма, насилия, наркотиков и прочие вещи, просмотр которых ребенком нежелателен. Некоторые операторские сервисы предусматривают блокировку нескольких десятков категорий опасного контента, а пополняемая база «черного списка» включает миллионы сайтов на различных языках, включая. Сервисы родительского контроля анализируют и блокируют данные по содержимому (например, под этот фильтр попадают картинки для взрослых), а также принудительно включают режим безопасного поиска для Google, Яндекс и других поисковых систем.

Другой важный элемент защиты ребенка от нежелательного использования мобильной связи – запрет на отправку и прием платных SMS/MMS с коротких номеров, а также звонков на платные короткие номера и получение информационных рассылок от оператора.

Третий краеугольный камень детской безопасности – «черные» и «белые» списки контактов, которые позволяют оградить ребенка от нежелательных контактов, звонков с незнакомых номеров. Это особенно актуально в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества.

Кроме всего перечисленного, операторы предлагают удобные сервисы контроля баланса на телефоне ребенка. Обычно они работают через SMS-запросы, с помощью которых родители могут контролировать остаток средств и получать оповещения при приближении баланса к нулю.

Таким образом, у современных родителей есть весь набор технических решений для того, чтобы обеспечить безопасность детей. Но немаловажно также уделить внимание обучению ребенка «гигиеническим» правилам поведения в интернете. Например, рекомендации для взрослых и детей, разработанные специалистами МТС совместно с педагогами и представителями Фонда развития интернет, можно почитать здесь: http://www.safety.mts.ru/. И еще! От нас, родителей, зависит, где и как ребенок будет проводить свое время в интернете, ведь даже там это можно сделать с пользой. Обратите внимание на творческий проект «Поколение М», где дети и подростки от 6 до 18 лет могут участвовать в творческих конкурсах, мастер-классах звезд кинематографа, фотохудожников, дизайнеров и музыкантов. Проект учит детей благотворительности, так как каждое действие на сайте превращается в баллы, которые в свою очередь пополняют благотворительную копилку и направляются в виде реальных денег на лечение больных детей.

Источник: Псковская Лента Новостей