Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального отдела Росгвардии напоминает псковичам об удобстве получения государственных услуг через Интернет.

На сегодняшний день Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.

Напомним, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону реализована возможность подтверждения учетной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы .

Прием граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: Псков, ул. Ипподромная д. 108, кабинет № 6. Приемные дни: вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ;страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей