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Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг

24.03.2017 12:02 ПЛН, Псков

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального отдела Росгвардии напоминает псковичам об удобстве получения государственных услуг через Интернет.
 
На сегодняшний день Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.
 
При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.
 
Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.
 
Напомним, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону реализована возможность подтверждения учетной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы .
Прием граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: Псков, ул. Ипподромная д. 108, кабинет № 6. Приемные дни: вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).
 
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ;страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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