Игорь Иванов: Мои слова из объяснения о «деструктивных профсоюзных силах» были выдернуты из контекста

объяснения о «деструктивных профсоюзных силах» были выдернуты из контекста», - об этом Псковской Ленте Новостей заявил председатель областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, комментируя итоги очередного заседания президиума Псковского областного совета профессиональных союзов, на котором были заслушаны его объяснения. «Мои слова избыли выдернуты из контекста», - об этом Псковской Ленте Новостей заявил председатель областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, комментируя итоги очередного заседания президиума Псковского областного совета профессиональных союзов, на котором были заслушаны его объяснения.

Игорь Иванов рассказал, что действительно на заседании председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова задала ему вопрос по поводу ранее озвученного им в социальных сетях совместного обращения общественности в адрес губернатора области, касающегося социальной обстановки в регионе. «Почему-то у Ульяны Михайловой возникла устойчивое мнение, что под выражением «деструктивные профсоюзные силы» имелись в виду она сама и облсовпроф? На заседании я пояснил, что имелись виду другие профсоюзы. Так, из СМИ мы знали позицию председателя Псковского регионального отделения «Опора России» Валерия Лесникова, который также возглавляет профсоюз среднего и малого бизнеса. В конце декабря 2016 года сторона работодателей была категорически против соглашения, которое предлагало установить минимальную заработную плату в регионе для бюджетных государственных и муниципальных организаций на уровне минимального размера оплаты труда на территории РФ (с 1 июля 2016 года – 7 тысяч 500 рублей); для внебюджетного сектора экономики – на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области (по итогам 2016 года – 11 тысяч 450 рублей). Это не допустимо, так как профсоюзы всегда выступали и выступают за доведение МРОТ до прожиточного минимума населения. Однако этого могло и не произойти, если бы областной комитет профсоюза среднего и малого бизнеса, возглавляемый депутатом Псковского городской Думы Валерием Лесниковым, входил в состав Псковского областного совета профсоюзов. Я давно знаю Валерия Семеновича с положительной стороны, как грамотного бизнесмена и политика, и многократно выходил вместе с ним с предложением в адрес псковских профсоюзов о введение его обкома в состав обловпрофа. По непонятным причинам и чисто по единоличному решению Ульяны Михайловой данный вопрос не решен до сих пор. Получается какой-то абсурд: есть областная организация профсоюзов, она входит в состав Российского профсоюза среднего и малого бизнеса и является структурой ФНПР, а в регионе ее отделение не хотят включать в ряды облсовпрофа, как это имеет место в других регионах. Если бы Валерий Лесников был бы членом президиума облсовпрофа, то, возможно, мы нашли бы точки соприкосновения по поводу МРОТ и пришли к коллегиальному мнению», - пояснил Игорь Иванов.

Он добавил, что на заседании президиуме подчеркнул, что категорически не согласен с высказываниями лидера российского профсоюза «Соцпроф», депутатом и членом комитета Государственной Думы по социальной политике Сергея Вострецова, который предложили заменить материнский капитал ежемесячными выплатами. «В нашем регионе отделение «Соцпроф» возглавляет знаменитый общественник и политик Игорь Балабуст, к которому отношусь с уважением. Его мнения по этому поводу я, к сожалению, не слышал в СМИ, и мои слова о «деструктиве» относились не к Игорю Балабусту, а к Сергею Вострецову. Конечно, если Игорь Михайлович солидарен со своим руководителем, то это тоже является «деструктивом». Однако заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич озвучил в СМИ мои слова, определенным образом вырванные из контекста. Я, наоборот, заявил, что слово «альтернативный» никак не применим к Российскому профсоюзу среднего и малого бизнеса, входящего, как и мы, в состав ФНПР», - сказал Игорь Иванов и рекомендовал Андрею Хришкевичу впредь тщательнее подготавливать материалы в СМИ.

Источник: Псковская Лента Новостей