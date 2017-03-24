Главврач Опочецкой межрайонной больницы пояснил, почему гинекология переедет в хирургию

Перевод гинекологического отделения Опочецкой межрайонной больницы на 2 этаж здания хирургического корпуса обусловлен необходимостью рационального распределения ресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главврач лечебного учреждения Дмитрий Корось, комментируя возмущения пациентов гинекологического отделения.

«По данным 2016 года, среднемесячное поступление средств (в рамках ОМС) составило 10288 тысяч рублей. Из них на зарплату с налогами тратится 7467 тысяч рублей в месяц (в том числе среднему и младшему персоналу - 4389,5 тысяч рублей в месяц). На все остальное (лекарства, бензин, продукты, отопление, освещение и пр.) остается 2821 тысяч рублей в месяц. Для обеспечения эффективной работы нашей больницы необходимы внутренние мероприятия по рациональному распределению ресурсов. В связи с этим с 1 февраля вся хирургия переведена на 1-й этаж. Для женщин создана отдельная комната для личной гигиены. Планируется перевод в полном составе гинекологического отделения на 2 этаж здания хирургического корпуса. Это решение подкреплено тем, что службы по своим особенностям оказания помощи очень близки. Кроме того, отделение более просторное, и дежурный врач находится рядом», - пояснил он в ответе на запрос ПЛН.

«Конечно, там требуется провести ремонт, и мероприятия по ремонту этого отделения запланированы. На следующем этапе планируется перевод из ветхого здания отделения скорой помощи в бывшее здание гинекологии. Площади позволят создать все необходимые условия для открытия отделения скорой и неотложной помощи с соответствующим получением лицензии на данные виды. В результате район будут по-прежнему обслуживать 3 машины в круглосуточном режиме», - рассказал Дмитрий Корось.

Главврач добавил, что на данный момент, согласно расчетам и рискам, это наиболее оптимальная на ближайшие годы конфигурация, позволяющая сохранить и развивать в полном объеме все определенные больнице функции.

«Минимальный экономический эффект составит около 6 млн рублей. Деньги будут направлены на пациентов и заработную плату персонала (заработной платы врачей это практически не коснется)», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей