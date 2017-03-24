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Завершился второй этап формирования Общественной палаты России

24.03.2017 11:51 ПЛН, Псков

84 региональные общественные палаты выдвинули своих представителей в Общественную палату РФ. Таким образом, завершился второй этап формирования шестого состава Палаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОП РФ.

Список членов ОП РФ от регионов обновился примерно на 70%. Так, например, Общественную палату Пензенской области будет представлять председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова. Она была участницей проекта Общественной палаты РФ «Перспектива». От Москвы в ОП РФ вошла ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Вошли в новый состав ОП РФ от некоторых регионов и нынешние члены Общественной палаты РФ. В частности, Общественную палату Астраханской области будет по-прежнему представлять главный внештатный оториноларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес. Псковская область вновь выдвинула своим представителем директора ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», председателя совета Межрегиональной общественной организации «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии» Андрея Царева.

Не смогла определиться со своим представителем Общественная палата Севастополя. Теперь выдвинуть своего представителя они смогут после того, как пройдет первое пленарное заседание Общественной палаты РФ шестого состава, которое должно состояться в середине июня.

Напомним, президентский список, а это первая часть нового состава ОП РФ - 40 членов, - опубликован на сайте Кремля. В президентскую квоту вошли 17 членов ОП РФ нынешнего состава, в частности, Елена Тополева-Солдунова, Игорь Шпектор, Сергей Чернин, Диана Гурцкая. Также в новый состав вошли шахматист Сергей Карякин, гендиректор АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков.

Следующим этапом будет формирование третьей части шестого состава Общественной палаты РФ. Это будут 43 представителя некоммерческих общественных организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей



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