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Более 360 км пути будет отремонтировано в границах Октябрьской железной дороги в 2017 году

24.03.2017 12:25 ПЛН, Псков

В 2017 году на полигоне Октябрьской железной дороги планируется отремонтировать порядка 363 км пути, в том числе будет проведена модернизация 179 км пути, капитальный ремонт 63,2 км пути, средний ремонт 21 км пути, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

Для выполнения путевых работ на Октябрьской железной дороге в 2017 году планируется задействовать 87 единиц путевой техники.

Планомерная работа по модернизации и ремонту пути направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок. В настоящий момент одна из самых эффективных технологий ремонта инфраструктуры - работа на закрытых перегонах. В текущем году по данной технологии будет отремонтировано 147,5 км железнодорожного пути, при этом вместе с ремонтом пути будет произведено обновление устройств контактной сети, устройств сигнализации, централизации и блокировки, искусственных сооружений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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