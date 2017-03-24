Закон об обязанности губернаторов проверять сведения об имуществе и доходах муниципальных чиновников принят Госдумой

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обязывает губернаторов проверять сведения о доходах и имуществе муниципальных чиновников, сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, обязанность проверять достоверность и полноту сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на высшее должностное лицо субъекта РФ, когда речь идет о лицах, замещающих муниципальные должности.

Во втором чтении была принята поправка, которая дает главе региона право обращаться с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата выборного органа, выборного должностного лица не только в орган, уполномоченный принимать решение о прекращении полномочий, но и в суд.

Принятый закон также предусматривает изменение подхода к запрету участия лиц, замещающих госдолжности РФ, в управлении некоммерческими организациями. «В частности, указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости», - говорится в сопроводительных материалах.

Государственным и муниципальным служащим также разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными НКО «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя».

«Участие в управлении политическими партиями указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений», - говорится в пояснительной записке.

Сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим, согласно законопроекту, предоставляется право участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Принятый закон распространяет обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на граждан, поступающих в вузы, которые находятся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Принятым законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в том числе законы «О статусе военнослужащих», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О государственной гражданской службе РФ», «О противодействии коррупции» и в ряд других.

Законопроект внесен в Госдуму президентом и направлен на совершенствование государственной политики в области противодействия коррупции.

Источник: Псковская Лента Новостей