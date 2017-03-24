В субботу в Псковской области ночью похолодает до минус 6 градусов

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Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
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По инициативе фракции «Единая Россия» администрация Пскова отчитается о мерах по приведению в порядок улично-дорожной сети1
В России и мире
Советник главы МВД Украины рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в российской «школе для диверсантов»73
Пьяный новгородец поехал по городу на капоте такси после того, как водитель отказался везти его в салоне