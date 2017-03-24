Яндекс начал прием заявок на традиционную летнюю стажировку

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Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции3
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области создана первичная профсоюзная организация
Благодаря немецким благотворителям воспитанники интернатных учреждений в Псковской области смогут развить свои навыки ведения домашнего хозяйства
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Советник главы МВД Украины рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в российской «школе для диверсантов»70
Пьяный новгородец поехал по городу на капоте такси после того, как водитель отказался везти его в салоне