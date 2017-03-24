Яндекс начал прием заявок на традиционную летнюю стажировку

Яндекс начал прием заявок на традиционную летнюю стажировку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, стажерам предстоит на три летних месяца присоединиться к одной из команд и поучаствовать в создании сервисов и приложений Яндекса.

Стажеры работают над реальными, а не учебными проектами. Многие задачи связаны с машинным обучением и нейронными сетями. Стажировка - это возможность близко познакомиться с технологиями Яндекса и увидеть результаты своего труда в деле.

Стажировка проводится в офисах Яндекса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Симферополе и Минске. Иногородним стажерам, которые выходят в московский офис, Яндекс оплачивает дорогу и проживание.

Чтобы попасть на стажировку, нужно заполнить анкету и выполнить тестовое задание. Потребуются хорошая математическая подготовка, знание алгоритмов, умение программировать и решать нестандартные задачи.

Яндекс платит стажерам зарплату, а также обеспечивает их бесплатным питанием. После стажировки многие остаются работать в Яндексе или возвращаются после окончания вуза. Подробнее о том, как проходит стажировка, читайте в блоге Яндекса.

Стажировки в Яндексе проходят не только летом, но и в течение всего года. За их проведение отвечает направление академических программ, которое существует больше 10 лет. За это время Яндекс вложил в него более полутора миллионов рублей.

Среди других образовательных инициатив Яндекса - бесплатные летние школы для начинающих специалистов: разработчиков, менеджеров, дизайнеров. С 2016 года они объединены в проект «Мобилизация». Обучение проходит в два этапа: на первом слушатели посещают лекции, семинары и мастер-классы, а на втором участники разных школ объединяются в команды и работают над выпускным проектом.

Источник: Псковская Лента Новостей