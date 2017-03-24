Военная авиация ведет разведку паводковой ситуации на северо-западе России

Авиация Западного Военного округа (ЗВО) мониторит паводковую ситуацию на северо-западе России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе округа.

«В Западном военном округе в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24, Ка-52 и транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, помимо выполнения основных задач, ведут разведку паводковой обстановки в регионе», - сообщили в пресс-службе.

По его данным, самолеты округа готовы приступить к ликвидации ледовых заторов в случае необходимости.

«Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 находится в 24 часовой готовности к вылету для ликвидации ледовых заторов на северо-западе России. На вооружении истребителей находятся авиабомбы различного типа и калибра от 200 до 500 килограмм», - сообщили в пресс-службе.

Как подчеркивают в пресс-службе, авиация округа способна «уничтожить ледовый затор любой сложности».

В ЗВО подготовили для борьбы с половодьем 72 подрывных и 26 эвакуационно-спасательных групп, в них входит свыше 1300 военнослужащих более 150 единиц техники 300 плавсредств.

В апреле прошлого года два истребителя Су-34 были привлечены к ликвидации ледовых заторов в Вологодской области, сбросив более 4 тонн бомб.

Источник: Псковская Лента Новостей