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Состоялось общее собрание членов АККОР Псковской области «Псковский фермер»

24.03.2017 16:08 ПЛН, Псков

23 марта в деревне Бугрово Пушкиногорского района состоялось общее собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Псковской области, на котором рассматривался вопрос «О мерах государственной поддержки отраслей сельского хозяйства».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в главном государственно управлении сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области, на собрании присутствовали члены АККОР - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители СПК и СХПК, представители личных подсобных хозяйств.

Для участия в работе совещания были приглашены почетный президент АККОР Владимир Башмачников, начальник главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Николай Романов, депутаты Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, Александр Братчиков, представители банковской сферы, антимонопольного комитета и др.

На собрании были подведены итоги работы Ассоциации в 2016 году. В ходе мероприятия обсуждались вопросы государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе, развития сельских территорий, кооперации, погектарной поддержки сельхозтоваропроизводителей, мелиорации земель, вопросы ветеринарии и др.

В форме открытого диалога представителей Ассоциации и органов власти были выработаны конструктивные решения и составлен план мероприятий по совместному эффективному взаимодействию в области развития агропромышленного комплекса Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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