Благодаря немецким благотворителям воспитанники интернатных учреждений в Псковской области смогут развить свои навыки ведения домашнего хозяйства

Воспитанники Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и Красногородской специальной школы-интерната смогут развить свои навыки ведения домашнего хозяйства благодаря поддержке немецкой страховой компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском Детском фонде.

В Красногородской специальной школе-интернате проживает и воспитывается более 100 детей с особенностями в развитии. Эти ребята лишены тепла родительского дома, поэтому очень важно подготовить их к самостоятельной жизни, чтобы они сами могли решать бытовые вопросы. Девочек учат вести хозяйство, готовить, шить. В Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, обучается около 120 детей и их также старательно учат самостоятельности в быту. При содействии верного партнера Детского фонда, австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и лично президента организации Паскаль Вайер, руководство страховой компании из Германии решило помочь мальчикам и девочкам из этих интернатных учреждений. Для ребят из Опочецкой школы-интерната, благодаря отзывчивым помощникам удалось приобрести различную бытовую технику (например, холодильник, чайник, утюг), а также швейные машинки, ткани и материалы для рукоделия на общую сумму более 70 000 рублей. У воспитанников Красногородской специальной школы-интерната также благодаря отзывчивости представителей компании появилось оборудование для обучения старшеклассников навыкам демонтажа, установки, ремонта и обслуживания сантехники: раковины, поддоны, нагреватели, трубы и другие сантехнические приспособления на сумму 85 000 рублей. Все это позволит формировать не только трудовые, но и гигиенические навыки ребят.

От имени подопечных Детский фонд сердечно благодарит страховую компанию , а также президента благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер за поддержку воспитанников интернатных учреждений Псковского региона.

Источник: Псковская Лента Новостей