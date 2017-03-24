Сегодня: Пятница, 24 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Конкурс на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Псковский суд принял решение об аресте $3,7 млн на счете Гавунаса в швейцарском банке

Псковский суд принял решение об аресте $3,7 млн на счете Гавунаса в швейцарском банке

  На денежные средства бизнесмена Михаила Гавунаса в сумме 3 781 000 долларов США, находящиеся на его счете в одном из швейцарских банков, разрешено наложить арест. Как...84



В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области создана первичная профсоюзная организация

24.03.2017 16:39 ПЛН, Псков

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области создана первичная профсоюзная организация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
 
По информации председателя областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Натальи Васильевой, в профсоюз вступили более 60 сотрудников, включая руководителя управления - главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова.
 
На учредительном собрании председателем первичной профсоюзной организации была избрана Маргарита Исправникова, также был избран профсоюзный комитет в количестве 5 человек и ревизионная комиссия в количестве 3 человек.
 
Также был составлен проект плана работы на текущий год и определены вопросы, требующие первоочередного решения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь