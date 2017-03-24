В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области создана первичная профсоюзная организация

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области создана первичная профсоюзная организация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По информации председателя областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Натальи Васильевой, в профсоюз вступили более 60 сотрудников, включая руководителя управления - главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова.

На учредительном собрании председателем первичной профсоюзной организации была избрана Маргарита Исправникова, также был избран профсоюзный комитет в количестве 5 человек и ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Также был составлен проект плана работы на текущий год и определены вопросы, требующие первоочередного решения.

Источник: Псковская Лента Новостей