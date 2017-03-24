Псковский облсовпроф готовит обращение в Госдуму по законодательной инициативе об обязательной ежегодной индексации зарплат

Псковский облсовпроф готовит обращение к 11 депутатам Государственной Думы — представителям профсоюзных организаций, входящих в ФНПР, по поводу законодательной инициативы, которая должна закрепить в Трудовом кодексе РФ норму об обязательной ежегодной индексации заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметила заведующий отделом социально-экономических и трудовых отношений Псковского облсовпрофа Татьяна Бергер, необходимость такого обращения продиктована тем, что работодатели, а также государственные органы власти, органы местного самоуправления свободно толкуют ст. 134 Трудового кодекса РФ, согласно которой повышение уровня заработной платы включает индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. «Работодатели не считают эту норму обязательной, и это приводит к ситуации, которая уже сложилась на территории Псковской области. Мы не раз обращали внимание органов исполнительной власти региона, что только в сентябре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, цены в регионе выросли на 3,4%. Продовольствие подорожало на 1,3%, непродовольственные товары – на 5,8%, услуги – на 3,7%. И это мы еще оставляем за скобками ситуацию с необъяснимым ростом счетов за общедомовые нужды, содержание общедомового имущества, с которой столкнулись жители Псковской области в 2017 году, и которая до сих пор не разрешена, несмотря на все обещания ответственных лиц. Покупательская способность граждан снизилась, об этом говорят статистические данные о снижении физического объема продаж в розничной торговле: только за 9 месяцев 2016 года отмечено снижение на 10,6%. И на этом фоне, при отсутствии индексации в 2015 и 2016 году, нам регулярно сообщают, что индексация должностных окладов работников бюджетной сферы в 2017 году не запланирована», - подчеркнула Татьяна Бергер.

Заведующий отделом социально-экономических и трудовых отношений Псковского облсовпрофа также напомнила, что сравнение статистических данных о заработной плате работников бюджетной сферы Псковской области за 2015 и 2016 год говорит о ее снижении у ряда категорий работников. «Так, в целом по Псковской области заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений снизилась на 186,20 рублей. Но, например, в Бежаницком районе это снижение составило 1733 рубля, в Пскове – 9,9 рублей, в Великих Луках - 572 рубля. У среднего медицинского персонала в целом по Псковской области отмечено повышение на 537 рублей, а в Гдовском районе - снижение на 506 рублей, в Порховском - на 2980 рублей», - рассказала Татьяна Бергер. При этом она заметила, что по отдельным категориям работников ситуацию с заработной платой невозможно проследить по открытым источникам статистической информации. «Например, если в районе осталось только одно учреждение культуры, то статистические данные о зарплате не могут быть опубликованы в целях обеспечения конфиденциальности первичных статданных, полученных у единственного источника. Поэтому мы не имеем информации по Великолукскому, Дедовичскому, Дновскому, Красногородскому, Куньинскому, Локнянскому и ряду других районов. Что свидетельствует, на наш взгляд, об одном: возможности для очередной оптимизации бюджетной сферы в Псковской области исчерпаны, и никакая очередная реорганизация учреждений не позволит повысить заработную плату работников за счет некой экономии бюджетных средств», - считает Татьяна Бергер.

«С учетом всех этих факторов мы будем обращаться к депутатам Государственной Думы с предложением внести дополнение в статью 134 Трудового кодекса РФ об обязательной ежегодной индексации», - добавила заведующий социально-экономических и трудовых отношений Псковского облсовпрофа.

Источник: Псковская Лента Новостей