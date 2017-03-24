В Невельском районе покупают кинооборудование для оснащения кинозала

МУК Невельского района «Культура и досуг» приобретает кинооборудование, предназначенное для оснащения вновь созданного кинозала. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить оборудование по адресу: Псковская область, г.Невель, ул.Ленина, 7, провести установочно-монтажные работы, настройку, пуско-наладочные работы с тестовым показателем на экран со звуковоспроизведением.

Приобретаются цифровой кинопроектор (в комплекте с лампой и объективом), экран кинопроекционный, акустическая система, билетный программно - аппаратный комплекс, 164 кинотеатральных кресла и другое оборудование.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн рублей.

Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств внебюджетной деятельности, в соответствии с договором о предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.человек, заключенным между Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и МУК Невельского района «Культура и досуг».

Источник: Псковская Лента Новостей