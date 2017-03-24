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В Псковской области начался пожароопасный сезон в лесах

24.03.2017 17:05 ПЛН, Псков

В связи со сходом снежного покрова, в целях предупреждения лесных пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей постановлением администрации области от 23 марта №137 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Псковской области в 2017 году» на территории области с 24 марта установлен пожароопасный сезон в лесах.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в лесничествах области вводится регулярное дежурство диспетчерской службы лесничеств. В случаях введения «Особого противопожарного режима», режима «Повышенная готовность» или режима «Чрезвычайная ситуация», дежурство будет осуществляться круглосуточно.
 
Арендаторов и лиц, использующих леса с целью заготовки древесины, информируют о запрете очистки мест рубок огневым способом.
 
Населению Псковщины напоминают, что при посещении лесных массивов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: 
- не бросайте сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надежно потушены; не бросайте горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 
- при курении в автомобиле (при движении вне населенных пунктов) обязательно пользуйтесь пепельницей – не бросайте окурки и спички в окно; 
- при необходимости развести костер тщательно выбирайте место - не разводите костер в захламленных лесными материалами местах, среди густой сухой травы, в местах с большим количеством листового опада, вблизи кустарников и под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на местах рубок; выбирайте место, защищенное от ветра; 
- перед разведением костра очистите кострище до минерального слоя почвы с таким расчетом, чтобы полоса черной земли вокруг огня составляла не менее 50 см (со стороны, противоположной направлению ветра не менее 1 м); 
- делайте костер компактным; не разводите сразу большой костер - постепенно добавляйте дрова; 
- не оставляйте костер без присмотра длительное время; 
- не добавляйте в костер длинных и толстых дров, если собираетесь уходить; после завершения использования костра, он должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 
- запрещается оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); 
- запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
- запрещается выжигание травы. 
 
С 2016 года в Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Также запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
 
Прямая линия лесной охраны – 8-800-100-14-84.

Источник: Псковская Лента Новостей



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