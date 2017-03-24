Минпромторг поддерживает повышение минимальной цены на водку до 219 рублей

Минпромторг РФ поддерживает установление минимальной розничной цены на водку на уровне 219 рублей за бутылку 0,5 литра, заявил журналистам по итогам коллегии ведомства глава министерства Денис Мантуров.

«Мы поддерживаем позицию (вице-премьера РФ Александра Хлопонина - ред.), потому что мы изначально давали примерно такую цифру», - сказал он.

Ранее сообщалось, что А.Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра. Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка, говорила представитель вице-премьера Наталья Платонова.

По ее словам, Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля.

Представитель Минфина в тот же день заявил, что министерство считает справедливой цену на уровне 205 рублей.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра.

В феврале на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную цену до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене - на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).

Ранее, в январе, была опубликована другая версия проекта приказа, в которой содержалось предложение повысить минимальную розничную цену до 219 рублей. Тогда глава Минфина Антон Силуанов назвал «преждевременной» публикацию проекта приказа и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

Источник: Псковская Лента Новостей