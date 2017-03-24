Псковская область подключилась к партийному мониторингу «Единой России» о внедрении новой кассовой техники

«Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запустила в регионах мониторинг по контролю за внедрением новой контрольно-кассовой техники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, 24 марта к мониторингу в режиме селекторного совещания, проводимого в офисе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», подключились и представители Псковской области. В число участников мероприятия вошли: заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов, руководитель регионального отделения ООО «Опора России» Валерий Лесников, сопредседатель ассоциации молодых предпринимателей Псковской области Виталий Козырев, помощник депутата ГД ФС РФ Александра Козловского Максим Адамчук, активист Владимир Хворостянко.

На федеральном сайте партии, а также на региональных ресурсах размещена ссылка на анкету, предназначенную для предпринимателей, которые примут участие в опросе о проблемах, возникающих при внедрении такой техники. Результаты мониторинга будут представлены в середине апреля.

Напомним, что «Онлайн кассы - это аппараты, которые позволят передавать информацию в реальном времени. Тем самым мы снизим количество налоговых проверок», - пояснила координатор Предпринимательской платформы, депутат Государственной Думы Татьяна Алексеева на селекторном совещании с регионами, посвященном проблемам перехода на новый формат работы контрольно-кассовой техники.

По словам руководителя мониторинговой группы, заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Сазонова, внедрение новой кассовой техники вызывает бурное обсуждение как среди бизнесменов, так и граждан страны.

«Вопросов очень много. В первую очередь это рост цен на кассовые аппараты и фискальные накопители. Люди рассказывают и о дефиците технического оборудования в субъектах. У кого-то возникают ошибки при эксплуатации. Также есть проблемы с покрытием интернета», - заявил парламентарий.

В свою очередь представители регионов, принявшие участие в селекторе, рассказали о собственных трудностях, связанных с приобретением и установкой новой кассовой техники. В частности, представители Якутии пожаловались на то, как аппараты доставляются в отдаленные северные территории, и предложили не штрафовать добросовестных предпринимателей в переходный период.

Сазонов поддержал это предложение региона. Партия, по его словам, предложит Федеральной налоговой службе подготовить и разослать во все регионы письмо о том, чтобы предпринимателей, готовых купить и установить у себя оборудование, не штрафовали в том случае, если поставщики своевременно не справляются с выполнением своих заказов. По мнению депутата, ФНС должна считать таких предпринимателей добросовестными.

Подводя итоги селекторного совещания, депутат отметил, что анкетирование позволит получить объективную оценку сегодняшней ситуации. «Тогда мы сможем выйти с законодательной инициативой по внесению тех или иных корректировок», - подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время в России зарегистрировано 2,4 млн. кассовых аппаратов. С 1 июля 2017 года на онлайн кассы будут обязаны перейти те торговые сети, которые уже используют кассовые аппараты, с 1 июля 2018 года - все торговые предприятия независимо от системы налогообложения.

Источник: Псковская Лента Новостей