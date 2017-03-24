Общественники начали «генеральную уборку» Пскова с района Любятово

В Пскове в пятницу, 24 марта, проходит первый субботник, организованный по инициативе Регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Генеральная уборка» города Пскова от мусора стартовала в районе Любятово, сообщили Псковской Ленте Ноовстей в пресс-службе региональной администрации. В ликвидации несанкционированной свалки, помимо членов регионального отделения ОНФ, принимают участие представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, студенты Псковского государственного университета и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН РФ, а также сотрудники Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проведение подобных экологических акций на недавней встрече с активистами ОНФ поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он предложил сделать эти мероприятия ежемесячными, в том числе в районах области, и вовлекать в них как можно больше людей.

ОНФ запустил акцию «Генеральная уборка» около двух месяцев назад. В основе проекта - открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором фиксируются сообщения граждан о нелегальном складировании мусора. Конечный результат проекта - ликвидация стихийных свалок. На сегодняшний день на интерактивной карте несанкционированных свалок региона благодаря активной позиции неравнодушных жителей региона отмечено 29 замусоренных мест. Две свалки уже ликвидированы.

Также в рамках проекта активисты ОНФ планируют уделить внимание экологическому воспитанию школьников и молодежи, а также участвовать в реформировании системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Источник: Псковская Лента Новостей